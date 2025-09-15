Путешествия
19:04, 15 сентября 2025

Единственный выживший в авиакатастрофе отказался возвращаться к семье из-за фобии

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Amit Dave / Reuters

Единственный выживший во время крушения самолета Air India мужчина отказался возвращаться к семье из-за страха перед полетами. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 40-летний Вишваш Кумар Рамеш проходит курс психологической помощи в местной больнице Индии. Его жена Хирал и четырехлетний сын навестили мужчину, однако вскоре были вынуждены вернуться в Великобританию, где находится их семейный дом, без него.

Турист отказывается садиться в самолет из-за развившейся фобии. Уточняется, что брат мужчины, 35-летний Аджай, также был одним из не выживших в авиакатастрофе на борту Boeing 787 пассажиров. Всего в аэропорт Гатвик из Ахмадабада 12 июня отправилось 242 человека.

Ранее стало известно, что причиной инцидента могла стать утечка питьевой воды из туалета, вызвавшая короткое замыкание в электропроводке и отключение двигателей лайнера. После крушения Boeing Dreamliner 787-8 власти Индии решили приостановить полеты всех самолетов данного типа.

