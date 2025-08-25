Вода из туалета могла стать причиной крушения самолета с сотнями пассажиров в Индии

Mirror: Утечка воды из туалета могла стать причиной крушения Boeing 787 в Индии

Самолет с сотнями пассажиров на борту мог потерпеть крушение в Индии из-за воды в туалете. Об этом сообщает издание Mirror.

Американский адвокат Майк Эндрюс утверждает, что командир Сумит Сабхарвал и второй пилот Клайв Кундер, совершавшие аварийную посадку лайнера, в результате которой из 242 человек выжил только один пассажир, непричастны к авиакатастрофе. Причиной инцидента могла стать утечка питьевой воды из туалета, вызвавшая короткое замыкание в электропроводке и отключение двигателей.

По сообщению Эндрюса, четыре человека сообщили о «технических и инженерных» проблемах Boeing 787 Dreamliner. На данный момент эксперт, представляющий интересы более 90 пострадавших, рассматривает возможность подачи многомиллионного иска к производителю воздушных судов.

Уточняется, что всего за месяц до катастрофы Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило директиву, прямо предупредившую о недопустимости попадания воды в электронику Boeing-787. Оно обязало провести проверку систем защиты от влаги.

Ранее сообщалось, что крушение самолета авиакомпании Air India, разбившегося в Индии 12 июня, произошло вскоре после отключения подачи топлива в двигатели. Считалось, что Сабхарвал переключил переключатель подачи топлива. После крушения Boeing Dreamliner 787-8 власти Индии решили приостановить полеты всех самолетов данного типа.