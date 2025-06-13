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13:16, 13 июня 2025Путешествия

Власти Индии могут приостановить полеты всех самолетов типа Boeing Dreamliner 787-8

NDTV: Индия может приостановить полеты самолетов Boeing 787-8 после крушения
Екатерина Ештокина

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Власти Индии после крушения Boeing Dreamliner 787-8 могут приостановить полеты всех самолетов данного типа. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным анонимных источников, вероятнее всего, пройдут проверки безопасности американского широкофюзеляжного авиалайнера, поскольку по этому поводу ведутся переговоры между индийскими и американскими ведомствами. «Решение будет принято по результатам расследования крушения», — уточнил собеседник издания.

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Помимо этого, инсайдер уточнил, что также может пройти проверка в отношении стандартных операционных процедур по техническому обслуживанию самолетов.

Ранее в июне аэропорт в Индии отменил все рейсы после крушения Boeing с сотнями пассажиров.

12 июня самолет Air India, который летел из Ахмедабада в лондонский аэропорт Гатвик, потерпел крушение в жилом районе Индии. Согласно предварительной информации, причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов. По разным источникам, в результате происшествия не выжили больше 100 человек.

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