Эксперт по ПВО объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей

Кнутов: Польша подтвердила, что инцидент с беспилотниками является провокацией

Историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил, что оказавшиеся в воздушном пространстве республики беспилотники не несли взрывчатку.

По словам военного эксперта, аргументы о дронах без боевой части дополнительно подтверждают, что инцидент является провокацией украинских властей и евробюрократов.

Он напомнил, что Министерство обороны России предложило Варшаве провести консультации по этому поводу, но та отказалась. «Ведь другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться», — сыронизировал аналитик.

Для европейских политиков это очень доходный бизнес, отметил он. По мнению спикера, уровень истерии в Польше и Европейском союзе (ЕС) будет поддерживаться, поскольку в противном случае многие программы по раскрутке военно-промышленного комплекса ЕС провалятся.

Как подчеркнул Кнутов, польские власти понимают, что их система ПВО существует только на словах, так как основные зенитные ракетные комплексы были подарены Киеву. Поляки пытаются вынести зону ПВО со своей территории на украинскую за счет создания бесполетной зоны, пояснил собеседник издания.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал слова Сикорского о нежелании Польши воевать с Россией.