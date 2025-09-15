Сенатор Джабаров: Европа хочет воевать с Россией руками украинцев

Европа хочет воевать с Россией руками украинцев, а потом нанести свой удар, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом сенатор прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» слова польского министра о нежелании конфронтации.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что страны Европы не хотят вступать в военный конфликт против России.

«То, что они не хотят — это явно так оно и есть. Они просто хотят, чтобы с Россией воевала Украина, хотят, чтобы украинцы погибали ради их интересов — максимально ослабить Россию, — а потом уже нанести свой удар. Поэтому они будут всячески избегать прямых столкновений с нами, но будут постоянно науськивать Украину, обеспечивать ее оружием, боеприпасами, но мы эту хитрость давно разгадали», — поделился Джабаров.

До этого слова Сикорского об отсутствии желающих воевать с Россией в Европе прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вот такие "гарантии безопасности" от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о "западном курсе"», — написала дипломат.

