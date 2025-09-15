Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:01, 15 сентября 2025Мир

Захарова ответила на признание главы МИД Польши о желающих воевать с Россией

Захарова ответила Сикорскому, признавшему отсутствие желающих воевать с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, признавшего отсутствие добровольцев для войны с Россией. Ее пост опубликован в Telegram.

«Вот такие "гарантии безопасности" от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о "западном курсе"», — написала дипломат.

Ранее Сикорский усомнился в эффективности гарантий безопасности для Украины. Он пояснил, что предоставление Киеву гарантий безопасности означает готовность европейских стран вступить в войну с Россией. «Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ лишились спутниковой связи Starlink по всей линии фронта. Что произошло?

    Российский фондовый рынок упал

    Появились подробности о состоянии найденных родителями отравившихся российских школьниц

    76-летняя женщина поссорилась с соседом из-за кошки и выстрелила ему в лицо из ракетницы

    В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов

    КНДР уличили в попытке атаковать Южную Корею с помощью ИИ

    Лукашенко высказался о политике стран Запада в отношении Белоруссии и России

    Вице-президент США проведет шоу погибшего соратника Трампа

    55-летняя Кэтрин Зета-Джонс пришла на премию в полупрозрачном платье без бюстгальтера

    Названы неочевидные признаки сексуальной химии между людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости