Захарова ответила на признание главы МИД Польши о желающих воевать с Россией

Захарова ответила Сикорскому, признавшему отсутствие желающих воевать с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, признавшего отсутствие добровольцев для войны с Россией. Ее пост опубликован в Telegram.

«Вот такие "гарантии безопасности" от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о "западном курсе"», — написала дипломат.

Ранее Сикорский усомнился в эффективности гарантий безопасности для Украины. Он пояснил, что предоставление Киеву гарантий безопасности означает готовность европейских стран вступить в войну с Россией. «Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — отметил он.