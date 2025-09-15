Стало известно об интенсивных боях с ВСУ в российском приграничье

Боец с позывным Идиллия: В приграничье идут интенсивные бои с ВСУ

В российском приграничье, на стыке Белгородской и Курской областей, идут интенсивные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил российский боец с позывным Идиллия, его слова приводит RT.

Из слов военнослужащего стало известно, что ВСУ при ударах по расположенным в приграничье позициям российских войск задействуют три эшелона атаки. «Первый эшелон — он работает по выявленным точкам, второй — по вероятным скоплениям техники, а третий — (...) они в тылу ловят подвозы, удары в тылу», — рассказал боец Идиллия.

При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы России дают отпор украинским атакам, благодаря чему ВСУ потеряли значительное количество военной техники — самоходные артустановки «Акация», бронемашины CV90 и бронетранспортеры М113.

Ранее попавший под «крошащий» огонь украинских военных боец спецоперации с позывным Гризли рассказал о помощи свыше.