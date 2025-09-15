Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 15 сентября 2025Россия

Стало известно об интенсивных боях с ВСУ в российском приграничье

Боец с позывным Идиллия: В приграничье идут интенсивные бои с ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В российском приграничье, на стыке Белгородской и Курской областей, идут интенсивные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил российский боец с позывным Идиллия, его слова приводит RT.

Из слов военнослужащего стало известно, что ВСУ при ударах по расположенным в приграничье позициям российских войск задействуют три эшелона атаки. «Первый эшелон — он работает по выявленным точкам, второй — по вероятным скоплениям техники, а третий — (...) они в тылу ловят подвозы, удары в тылу», — рассказал боец Идиллия.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы России дают отпор украинским атакам, благодаря чему ВСУ потеряли значительное количество военной техники — самоходные артустановки «Акация», бронемашины CV90 и бронетранспортеры М113.

Ранее попавший под «крошащий» огонь украинских военных боец спецоперации с позывным Гризли рассказал о помощи свыше.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о фактической войне НАТО с Россией

    В России ответили на заявление Зеленского о необходимости встречи с Путиным

    В «Зените» отреагировали на информацию о желании уйти перешедшего в клуб бразильца

    Турция экстрадировала насиловавшего сына российского педофила

    Китай пригрозил странам НАТО из-за России

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Силовики провели операцию по поимке прятавшегося в российской школе преступника

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

    У известного тележурналиста нашли рак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости