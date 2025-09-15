Силовые структуры
16:07, 15 сентября 2025

Героиню скандального ролика «Мама, вызывай такси» нашли полицейские в российском регионе

В Тобольске полицейские нашли героиню скандального ролика, пинавшую автобус
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Комсомольская правда»

В Тобольске полицейские установили личность героини скандального ролика «Мама, вызывай такси», пинавшей колесо автобуса. Об этом сообщает РИА Новости.

Проводится проверка, по результатам которой действиям россиянки дадут правовую оценку.

Инцидент произошел 4 июня. Мать с ребенком зашла в автобус на остановке и после просьбы поторопиться с оплатой напала на женщину-водителя. Пассажирка стала хватать ее за волосы и бить кулаками, после чего вышла из транспорта и ногой ударила в дверь. Ребенок в это время кричал: «Мама, вызывай такси». Все это попало на видео, которое разлетелось в соцсетях.

Потерпевшей после нападения потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 55-летней женщине пришлось кочергой отбиваться от насильника в собственном доме.

