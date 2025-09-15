Насильник напал на 55-летнюю россиянку в ее доме

В Ленобласти насильник напал на 55-летнюю женщину в ее доме

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина пробрался в дом 55-летней женщины и напал на нее. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жительница садоводства в массиве Белоостров не заперла дверь, что приметил напавший. Он свободно вошел в дом и набросился с кулаками на хозяйку дома, попытавшись принудить ее к интиму. Женщине удалось отбиться. По ее словам, мужчина был не старше 35 лет, невысокий и коротко стриженный. Его разыскивает полиция.

