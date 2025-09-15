Гособвинение запросило срок для инструкторов из детского дома творчества

В Петербурге прокурор запросил 5 лет для обвиняемых в гибели девочки под лавиной

В Петербурге прокурор запросил 5 лет для обвиняемых в ситуации с девочкой, засыпанной лавиной. Об этом сообщает РАПСИ.

По данным агентства, педагоги Дома детского творчества Сергей Смирнов и Юрий Голованов обвиняются в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего одна девочка получила травмы несовместимые с жизнью.

По данным следствия, они повели в лыжный поход детей в возрасте от 12 до 15 лет. В какой-то момент инструкторы изменили ранее согласованный маршрут и повели группу на отрог горы Маннепахк Хибинского горного массива, где на детей обрушилась лавина.

Родители были уверены, что у сопровождающих есть необходимые для таких походов вещи. Такие, как щупы, спутниковые телефоны и другое оборудование. При этом подсудимые на допросе рассказали, что у них не было экстренной связи, а мобильные были разряжены.

В результате схода лавины шесть детей были обнаружены и извлечены из-под снега силами членов группы и туристами, находившимися рядом. А одну девочку обнаружили только спустя 2,5 часа. Она получила переохлаждение, несовместимое с жизнью.

Смирнов и Голованов вину не признали, сообщили, что действовали правильно, а произошедшее считают несчастным случаем.

Гособвинитель просит приговорить их к пяти годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

