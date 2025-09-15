Гособвинение запросило сроки для участниц скандально известной в России панк-группы

В Москве прокурор запросил до 14 лет участницам Pussy Riot за фейки о ВС РФ

В Москве прокурор запросил до 14 лет участницам Pussy Riot за фейки о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Они обвиняются по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ»).

По данным агентства, прокурор просит заочно приговорить обвиняемых к срокам от девяти до 14 лет в колонии общего режима, а также запретить Алехиной и Плетнер администрировать сайты в течение пяти лет, а Борисовой, Буркот, Петровой — в течение четырех лет.

По данным ведомства, в декабре 2022 года Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер опубликовали клип на песню и комментарии с фейками о Российской армии. Также Алехина, Плетнер и Петрова в апреле 2024 года в Мюнхене выкрикивали лозунги с недостоверными сведениями о действиях ВС РФ в Мариуполе.

Девушки объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Ранее МВД России объявило в розыск адвоката Pussy Riot.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Позже Мосгорсуд заменил одной из них — Екатерине Самуцевич — реальное наказание на условное. Надежда Толоконникова (признана Минюстом РФ иноагентом) и Мария Алехина были амнистированы в декабре 2013 года.

