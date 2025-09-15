Хуситы ударили по аэропорту Израиля

Хуситы сообщили о запуске четырех беспилотников по Израилю

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» выпустили четыре беспилотника по Израилю. Об этом сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сария в Telegram-канале.

Он уточнил, что целями удара стал аэропорт Рамон и военный объект в пустыне Негев. Другие подробности не приводятся.

13 сентября хуситы атаковали Тель-Авив «гиперзвуковой баллистической ракетой» Palestine-2 («Палестина-2»). По утверждению Сарии, ракета успешно достигла своих целей.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства движения «Ансар Аллах». Он также пообещал, что «доберется до всех» руководителей хуситов.