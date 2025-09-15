Наука и техника
18:06, 15 сентября 2025
Наука и техника

Инъекция от старости прошла первые испытания

Cell: Инъекция с SRCs замедлила системное старение у приматов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Китая нашли способ притормозить старение организма — они разработали особые стволовые клетки, устойчивые к возрастным изменениям. Как сообщается в Cell, в эксперименте на макаках такие клетки замедлили системное старение, улучшили работу мозга и даже частично восстановили репродуктивную функцию.

Новые клетки получили название SRCs (senescence-resistant cells). В течение 44 недель их вводили пожилым приматам внутривенно и наблюдали за изменениями. Результаты оказались впечатляющими: у животных снизилось количество «стареющих» клеток, уменьшилось воспаление и деградация тканей. Более того, клетки помогли укрепить мозг, улучшить память и замедлить возрастные изменения в половой системе.

Ученые объясняют, что омолаживающий эффект связан в том числе с экзосомами — микроскопическими пузырьками, которые SRCs выделяют и которые помогают бороться с клеточным старением. При этом за весь срок эксперимента не было зафиксировано серьезных побочных эффектов.

Исследователи называют результаты «первым доказательством» того, что генетически модифицированные стволовые клетки могут реально замедлять старение у приматов. Теперь им предстоит выяснить, насколько этот подход безопасен и применим для людей.

Ранее ученые показали, что «зеленая средиземноморская диета» способна замедлять старение мозга.

