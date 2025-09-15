Назван лучший рацион для замедления старения мозга

CN: «Зеленая средиземноморская диета» помогает замедлить процессы старения мозга

Ученые из университетов Бен-Гуриона, Гарварда и Лейпцига выяснили, что так называемая «зеленая средиземноморская диета» помогает замедлить процессы старения мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition (CN).

В эксперименте, продолжавшемся 18 месяцев, около 300 участников придерживались одной из трех схем питания: стандартной здоровой диеты, классической средиземноморской или ее «зеленой» вариации, дополненной зеленым чаем и растением манкай. Анализ крови показал: у людей, придерживавшихся зеленой версии диеты, снизились уровни белков, связанных с ускоренным старением мозга.

Ученые предполагают, что защитный эффект связан с противовоспалительными соединениями, содержащимися в зеленом чае и манкае. По словам авторов, такие данные позволяют надеяться, что питание может стать одним из ключевых факторов сохранения когнитивного здоровья и профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Ранее ученые уже показали, что зеленый чай может замедлять возрастные изменения организма. В эксперименте бразильских исследователей добавка с экстрактом чая помогла снизить вес, улучшить обмен сахара и сохранить здоровье мышечной ткани.