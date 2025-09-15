Силовые структуры
18:04, 15 сентября 2025Силовые структуры

Иностранца Вана поймали на шпионаже в России

В Москве суд арестовал иностранца по фамилии Ван за шпионаж
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве суд взял под стражу иностранца по фамилии Ван за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Подробности обвинения неизвестны, так как дело помечено грифом «совершенно секретно». Гражданство фигуранта и регион, в котором он мог совершить преступление, также не сообщаются. Статья о шпионаже предусматривает наказание до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд столицы заочно приговорил участниц Pussy Riot к срокам от 8 до 13 лет колонии общего режима.

