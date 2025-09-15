Иностранца Вана поймали на шпионаже в России

В Москве суд арестовал иностранца по фамилии Ван за шпионаж

В Москве суд взял под стражу иностранца по фамилии Ван за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Подробности обвинения неизвестны, так как дело помечено грифом «совершенно секретно». Гражданство фигуранта и регион, в котором он мог совершить преступление, также не сообщаются. Статья о шпионаже предусматривает наказание до 20 лет колонии.

