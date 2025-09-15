Избитый мигрантами друг футболиста из «Русской общины» попал в реанимацию

Избитый мигрантами друг сторонника «Русской общины» попал в реанимацию

Избитый мигрантами друг сторонника «Русской общины» Арсения Ерошевича попал в реанимацию. Об этом сообщает «Регнум».

Речь идет о 21-летнем Егоре К., уточняет издание. В августе молодые люди подверглись нападению иностранцев.

В сентябре у друга Ерошевича случился припадок, в ходе которого он потерял сознание. Издание уточняет, что речь идет об эпилепсии, при этом раньше у пострадавшего это заболевание диагностировано не было. Родственники россиянина считают, что приступ связан с дракой.

В результате драки в августе открытый перелом черепа получил Арсений Ерошевич, игрок любительской футбольной команды «Русская община Щелково». Спасти его не удалось.