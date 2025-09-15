Кадыров рассказал о районе Путина в Грозном

Кадыров: Район имени Путина в Грозном — это благодарность президенту РФ

Район имени российского лидера Владимира Путина в Грозном является бизнес-проектом, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность президенту за устранение ваххабизма и терроризма и помощь в восстановлении республику. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил РИА Новости.

«Каждый в долгу перед ним», — подчеркнул он. Кадыров отметил, что в новом районе «будет очень много архитектурных решений». По его словам, при разработке зданий «было где развернуться фантазии». «Мы хотели его сделать не просто красивым для жителей и гостей Грозного, но и удобным в плане обслуживания и дальнейшего развития», — сказал Кадыров.

Ожидается, что строительство района завершат к 2027 году.

В 2024 году Рамзан Кадыров показал президенту РФ Владимиру Путину макет нового района в Грозном, названного в честь главы государства. Он отметил, что общая площадь строительных работ в Чечне на сегодняшний день составляет более 6,3 миллиона квадратных метров.