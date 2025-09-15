Лето в одной части России оказалось одним из самых теплых в истории

Синоптик Вильфанд: Лето в азиатской части РФ стало вторым самым теплым в истории

Лето 2025 года в азиатской части России стало вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Летний сезон на азиатской территории страны стал вторым самым теплым в истории метеорологических наблюдений. Но это второе место он делит вместе с тремя другими: 2016, 2021, 2024-м годами», — пояснил синоптик.

При этом на европейской территории страны прошедшее лето вошло только во вторую десятку самых теплых за все время наблюдений. Именно поэтому в целом российское лето 2025 года оказалось на шестом-восьмом месте в рейтинге наиболее жарких.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что в Москве ожидается несколько волн бабьего лета. По словам синоптика, благоприятная погода продержится в столице до середины сентября.