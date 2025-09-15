ЕЦБ успокоил болгар по поводу изображения дьявола на банкнотах в 50 евро

Европейский центробанк (ЕЦБ) опроверг слухи о том, что на банкнотах достоинством 50 евро спрятано изображение дьявола. В комментарии национальному вещателю Болгарии в регуляторе указали, что при выборе дизайна не оценивали изображения, получающиеся при манипуляции с купюрами, передает РИА Новости.

Речь идет о том, что в республике, которая готовится вступить в еврозону, в социальных сетях и религиозных группах распространяются слухи о приходе в страну дьявола через общеевропейские купюры.

В популярных роликах утверждается, что если сложить банкноту в 50 евро определенным образом и поднести к зеркалу, то там можно заметить рогатого демона. На этих выходных в Болгарии прошли массовые митинги против введения евро в оборот в стране.

Как объяснили в ЕЦБ, дизайн банкнот основан на теме «эпохи и стили». На лицевой стороне купюры в 50 евро изображены окна и двери, а на оборотной — мосты, которые символизируют общение между народами.

Организатором акций протеста стала партия «Возрождение». Ее лидер Костадин Костадинов требует отправить правительство в отставку, чтобы сохранить Болгарию и болгарский лев (национальная валюта).

В январе Костадинов также потребовал от Украины возвращения южной части Одесской области, якобы населенной этническими болгарами. Он объяснил, что территориальные претензии Софии к Киеву столь же законны, как и требования президента США Дональда Трампа о присоединении Канады, Гренландии и Панамского канала.