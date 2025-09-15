Россия
11:31, 15 сентября 2025Россия

Медведев ответил на идею Австрии о переговорах по Украине словами «хмель от шнапса вышел»

Медведев высмеял предложение Австрии по переговорам России и Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял предложение Австрии стать площадкой для переговоров России и Украины. Ответ на эту идею он опубликовал в Telegram.

Политик обратил внимание, что глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер «вспомнила о былом величии почившей империи и статусе Вены в мировой дипломатии» спустя почти два месяца после того, как заявляла о необходимости присоединиться к НАТО. Теперь же, подчеркнул Медведев, министр называет Австрию нейтральной страной и выступает против вступления в Североатлантический альянс.

«Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе», — сыронизировал зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что вступление Австрии в НАТО чревато внешнеполитическими издержками. По его мнению, так страна утратит положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур. Политик напомнил, что в Вене располагаются штаб-квартиры около 20 межправительственных международных организаций.

