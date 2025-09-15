Мелании Трамп посоветовали избегать нескольких вещей на встрече с королевской семьей

Доцент Лоранжер призвал жену Трампа не надевать тиару на встречу с Карлом III

Доцент кафедры маркетинга и мерчандайзинга в сфере моды, профессор Дэвид Лоранжер посоветовал жене президента США Дональда Трампа модели Мелании Трамп избегать нескольких вещей на встрече с королевской семьей. Его комментарий публикует Daily Mail.

Известно, что манекенщица вместе с супругом посетит Великобританию, где король Карл III и королева Камилла примут их в Виндзорском замке. В свою очередь, эксперт призвал Трамп придерживаться определенного дресс-кода.

По словам Лоранжера, модели следует отказаться от использования предметов гардероба и украшений, которые могут составить конкуренцию нарядам монарших особ — например, не надевать тиару. Кроме того, неуместными будут изделия с надписями, а также элементы одежды или узоры, характерные для британской культуры, в том числе клетчатый орнамент тартан. Использование подобных вещей может рассматриваться как апроприация, пояснил специалист.

В завершение собеседник издания порекомендовал Трамп выбирать наряды американских, а не британских дизайнеров. «Она здесь как представитель американского народа, поэтому должна выполнять эту роль, надевая одежду американского дизайнера», — указал Лоранжер.

