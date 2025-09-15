Экономика
10:47, 15 сентября 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал

Индекс Мосбиржи упал до минимума с 7 августа на фоне решения по ключевой ставке
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В начале биржевых торгов в понедельник, 15 сентября, индекс Мосбиржи опустился до 2 825,72 пункта, что стало минимумом с 7 августа. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Российский фондовый рынок начал снижение еще в пятницу, когда Банк России вопреки прогнозу большинства аналитиков опустил ставку только до 17 процентов, а не до 16-ти.

При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина попросила не ждать резкого снижения ставок, подчеркнув, что вариант, который называли самым вероятным, даже не рассматривался. Более того, в регуляторе думали о сохранении ставки на уровне 18 процентов.

В пресс-релизе по итогам заседания совета директоров отмечалось, что проинфляционные факторы преобладают над дезифляционными, а основной неопределенностью остается ситуация с бюджетом. Если его дефицит будет увеличиваться, то ЦБ придется проводить более жесткую денежно-кредитную политику (ДКП).

Более резкое снижение ставки с благоприятным сигналом о дальнейшем движении в том же направлении, на что до объявления ЦБ рассчитывали инвесторы, могло увеличить доступность кредитов для предприятий. Вместе с тем жесткая ДКП ограничивает дальнейший рост.

