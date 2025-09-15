На границе Белоруссии нашли дрон с надписями на украинском языке

На границе Литвы с Белоруссией нашли дрон с надписями на украинском языке

На границе Литвы и Белоруссии местные жители нашли дрон с надписями, сделанными на украинском языке. Об этом заявил журналист Алексей Стефанов в своем Telegram-канале.

По его словам, на дроне было написано «обережно рухома частина», что переводится как «осторожно, подвижная часть». Кроме того, в одном мешке с беспилотником нашли запчасти для него и пакет с чем-то, напоминающим свинцовые пули.

Как рассказал Стефанов, местные жители сообщили о находке властям, однако были проигнорированы. Он подчеркнул, что обращения проигнорировали как в Минобороны страны, так и в полиции.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что ночью беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Позднее министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что сбитые над территорией страны дроны оказались пустышками.