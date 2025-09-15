Россия
Стало известно о вручении церковной награды собиравшему деньги для «Азова» священнику РПЦ

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Протоиерею РПЦ, настоятелю прихода в испанском городе Виго Василию Савчуку, собиравшему деньги для батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией), вручили церковную награду. Об этом стало известно из публикации митрополита Клинского Леонида (Горбачева) в Telegram.

Леонид опубликовал снимки постов из соцсетей отца Василия, в которых испанский священник призывал присылать деньги «Азову» для ударов «по врагу» и заявлял, что украинские беспилотники должны лететь по российским объектам от его и его прихожан имени.

Также митрополит Леонид показал репортаж с сайта Испано-Португальской епархии РПЦ, где сообщалось о визите митрополита Нестора, главы экзархата Западной Европы, к Савчуку и вручении последнему наперсного креста с украшениями.

Спокойно так, размеренно, [собирает] на ударные дроны для укронацистов «Азова». А вчера на этом приходе служит патриарший экзарх Западной Европы и награждает этого священника церковной наградой. За то, что тот собирает деньги на убийства наших людей!?

митрополит Леонид
Комментариев от РПЦ не поступало. Ситуацию не комментировали и в Испано-Португальской епархии Церкви.

Ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что приезжающие на побывку бойцы специальной военной операции имеют большие вопросы к той части россиян, которые игнорируют значимость военных действий в жизни страны и предпочитают отстраниться от происходящего. Как предрек Ткачев, рано или поздно игнорировавшим СВО жителям страны придется ответить на эти вопросы.

