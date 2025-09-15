Мир
Назван возможный ответ Китая на западные пошлины

Востоковед Котков: Китай может ограничить экспорт редкоземельных металлов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай может ответить Западу с помощью ограничений на экспорт редкоземельных металлов за возможный ввод пошлин из-за покупки российской нефти, считает востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, республика добывает больше всех в мире редкоземельных металлов, что окажет негативное влияние на производство западных чипов.

«Он их уже вводит. Речь идет об ограничении экспорта редкоземельных металлов в соответствующие страны. Напомню, Китай — добытчик номер один редкоземельных металлов и практически монополист в области технологий, связанных с ними. 90 процентов патентов по редкоземельным металлам в мире — это китайские патенты», — сказал Котков.

По его мнению, влияние на рынок редкоземельных металлов — главный козырь Китая, которым он начал пользоваться еще в 2012 году, когда ввел первые ограничения на экспорт редкоземельных металлов на Запад. На данный момент Китаем уже введены ограничения на экспорт германия, который относится к редким металлам, отметил эксперт.

«Китай — это редкоземельные металлы, а редкоземельные металлы используются в том числе при производстве чипов, при производстве аккумуляторов и многого чего другого, что связано с электронной промышленностью. Соответственно, Китай этим может воспользоваться», — пояснил специалист.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял о том, что Китай даст решительный ответ, если страны Североатлантического альянса (НАТО) под давлением США попытаются ввести пошлины в отношении КНР под предлогом закупок нефти российского происхождения. Торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая с государствами по всему миру, включая Россию, законно и не вызывает никаких нареканий, подчеркивал представитель МИД.

