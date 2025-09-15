Названа дата выхода четвертого сезона «Ведьмака» с новым актером

Четвертый сезон «Ведьмака» с актером Лиамом Хемсвортом выйдет 30 октября

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Ведьмак», он доступен на платформе YouTube.

В ролике представлен актер Лиам Хемсворт, заменивший Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии, который сражается с призрачным упырем. Премьера всех восьми серий нового сезона состоится на стриминговом сервисе 30 октября.

Ранее Хемсворт рассказал о замене Кавилла в роли Ведьмака.

В июне стало известно, что новая книга польского писателя Анджея Сапковского из культовой серии про Ведьмака выйдет в России.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров.