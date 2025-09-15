Экономика
10:56, 15 сентября 2025Экономика

Названы главные причины успешных продаж белорусских машин в России

Аналитик Шапринский: Популярность Belgee в РФ обусловлена ценами и логистикой
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Высокая популярность автомобилей белорусско-китайского бренда Belgee в России обусловлена в первую очередь гибкими ценами и простой логистикой. Об этом заявил глава дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, его слова приводит «Автостат».

За время присутствия марки на российском авторынке у бренда сформировался достаточно высокий уровень доверия со стороны клиентов. За 3,5 года в РФ не было зафиксировано массовых отзывных кампаний, связанных с автомобилями Belgee. Важным фактором успешной реализации также стали более низкие цены в сравнении с китайскими кроссоверами, отметил эксперт.

Последнее во многом обусловлено легкой логистикой, добавил Шапринский. В отличие от брендов из КНР, Belgee не нужно везти свои автомобили через всю Россию. Производственная площадка компании находится в соседней Белоруссии, что в значительной степени упрощает доставку машин.

На динамику продаж также повлияли увеличение вложений в продвижение бренда в РФ и субсидированные кредитные ставки. На этом фоне у Belgee есть все шансы закрепиться в пятерке лидеров по объемам продаж среди концернов, представленных на российском авторынке, резюмировал аналитик.

Концерн Belgee формально называют белорусским, хотя на деле автомобили этой марки собирают по технологиям китайского гиганта Geely. Последнему, по информации на 2024 год, в структуре акций предприятия «Белджи» принадлежала 38-процентная доля, оставшиеся 62 процента оставались за Белоруссией.

В начале сентября 2025 года особой популярностью у россиян пользовался кроссовер Belgee X50. Эта модель впервые за все время ведения статистики оказалась самой востребованной иномаркой в РФ. За первую неделю сентября X50 разошлись тиражом в 1399 единиц. По объемам реализации модели удалось опередить кроссовер Haval Jolion, удерживавший продолжительное время статус наиболее популярной зарубежной модели на российском авторынке.

