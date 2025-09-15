Забота о себе
10:33, 15 сентября 2025Забота о себе

Названы неочевидные признаки сексуальной химии между людьми

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Сексологи Джастин Лемиллер и Джиджи Энгл рассказали, по каким признакам можно распознать сексуальную химию между людьми. Их слова приводит издание Men's Health.

Первым неочевидным знаком зарождающейся сексуального влечения Лемиллер назвал неловкие разговоры. Он уточнил, что в таких беседах возникают паузы, собеседники поправляют одежду, волосы или отводят взгляд. Очень часто это все сопровождается улыбками и даже смехом. «Улыбка — это естественная реакция на человека, который вызывает приятные чувства. Это создает обратную связь: один человек улыбается, а другой улыбается еще шире», — отметил сексолог.

Еще одним признаком он назвал мнение окружающих. Если друзья замечают сексуальное напряжение между людьми, то, скорее всего, они правы, уверен специалист.

Энгл добавила, что судить о сексуальном влечении можно и по дистанции во время разговора. По ее словам, знакомые обычно не приближаются друг к другу ближе чем на 1,8 метра. Если дистанция меньше, это может говорить о сексуальном влечении. Прикосновения, по ее мнению, тоже служат сигналом: люди, которых тянет друг к другу неосознанно стремятся прикоснуться к объекту желания.

Ранее психотерапевт Джиджи Энгл напомнила начинающим жить вместе парам о важной секс-привычке. По ее мнению, не нужно отказываться от мастурбации после начала совместной жизни.

