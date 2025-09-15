Названы самые выгодные вклады в сентябре

Эксперт Балынин: В сентябре выгоднее оформлять вклады сроком до полугода

Снижение Банком России ключевой ставки до 17 процентов не вызовет резкого ухудшения доходности по депозитам. Самые выгодные вклады в сентябре 2025 года назвал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, его цитирует aif.ru.

По словам эксперта, в ближайший месяц кредитные организации смогут предложить россиянам ставки по вкладам на срок до одного-трех месяцев на уровне 17-18 процентов годовых. Условия по вкладам до полугода иногда могут даже превышать ключевую ставку — для новых клиентов или «новых денег». Более долгие депозиты, сроком на год будут отличаться ставками порядка 14-16 процентов годовых.

«Считаю, что с учетом дат востребованности имеющихся свободных средств целесообразно разложить на разные вклады. Например, со сроком 3 месяца, 6 месяцев, год, а также целесообразно рассмотреть и вклады на 2-3 года. По последним основная часть предложений в ближайший месяц ожидается на уровне 11-13 процентов годовых», — добавил Балынин.

По итогам заседания совета директоров в пятницу, 12 сентября, ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18 до 17 процентов годовых. В случае реализации дезинфляционного сценария, пояснили в ЦБ, ставку могут понизить до 10,5-11,5 процента в следующем году.

Опрошенные «Ведомостями» участники рынка полагают, что на фоне сохраняющегося курса руководства Центробанка на смягчение денежно-кредитной политики крупнейшие российские банки с большой долей вероятности продолжат снижать ставки по вкладам. Так, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов предупредил, что к концу декабря максимальная доходность вкладов в крупнейших российских финорганизациях сократится до 12,5-13 процентов. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова допустила, что к тому времени средние ставки упадут до 11-12 процентов.