16:10, 15 сентября 2025

Отдыхавшая у моря в Сочи туристка почувствовала себя плохо и не выжила

Туристка не выжила во время отдыха на пляже «Цирк» в Сочи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Туристка почувствовала себя плохо во время отдыха у моря в Краснодарском крае и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, 15 сентября отдыхавшая на пляже «Цирк» в Хостинском районе Сочи женщина пожаловалась на слабость. Туристы вызвали бригаду скорой помощи, которая приехала спустя полчаса. Медики провели реанимацию, однако спасти путешественницу не удалось.

Ранее российских туристов с шестимесячным ребенком на руках вывели из каньона реки в Сочи. Семья туристов решила прогуляться по водопадам в Мамедовом ущелье, но заблудилась.

