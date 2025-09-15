Отдыхавшая у моря в Сочи туристка почувствовала себя плохо и не выжила

Туристка почувствовала себя плохо во время отдыха у моря в Краснодарском крае и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, 15 сентября отдыхавшая на пляже «Цирк» в Хостинском районе Сочи женщина пожаловалась на слабость. Туристы вызвали бригаду скорой помощи, которая приехала спустя полчаса. Медики провели реанимацию, однако спасти путешественницу не удалось.

