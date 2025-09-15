Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:01, 15 сентября 2025Экономика

Озвучен главный нюанс по защите банковской карты от списания денег

Аналитик Бочкина разрушила миф о банковских картах, защищенных от списания денег
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Никаких карт, которые защитили бы от списания денег, не существует. Этот миф выгодно раскручивать только аферистам, пояснила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса «Банки.Ру» Эряния Бочкина.

По ее словам, любой банковский продукт, который предназначен для расчетов, платежей, а также операций со средствами априори дает возможность списывать деньги со счета.

Как подчеркнула Бочкина, есть некоторые инструменты, усложняющие мошенникам задачу незаконного вывода чужих средств. Так, это может быть брокерский счет и вклад в банке, поскольку тогда необходимо иметь при себе коды и пароли для входа в инвестплатформу. Во втором же случае денежные средства досрочно без личного присутствия никто не отдаст, добавила специалист.

Ключевой гарантией неприкосновенности счета была и остается бдительность, критическое мышление и недоверчивость к звонкам незнакомцев. Настоящий сотрудник банка никогда не станет просить код из смс или рассказывать про некий «безопасный счет» для перевода средств.

Ранее стало известно, что в Москве шесть мошенников получили сроки за хищение 100 млн рублей у 100 пенсионеров. Им было назначено до семи лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обозначил сроки встречи Путина и Зеленского

    В России назвали причину инцидента с дронами над Польшей

    Трамп рассказал о жутком поступке нелегального мигранта в Далласе

    Популярная телеведущая показала фото в оголяющем ягодицы бикини

    В Госдуме оценили вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю

    Посольство РФ ответило на обвинение в пролете дрона над Румынией

    Мужчина расправился с возлюбленной за отказ заняться сексом

    Девушка наткнулась на странный комментарий возлюбленного и получила совет бежать от него

    Озвучен главный нюанс по защите банковской карты от списания денег

    Кадыров рассказал о районе Путина в Грозном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости