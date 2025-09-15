Озвучен главный нюанс по защите банковской карты от списания денег

Аналитик Бочкина разрушила миф о банковских картах, защищенных от списания денег

Никаких карт, которые защитили бы от списания денег, не существует. Этот миф выгодно раскручивать только аферистам, пояснила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса «Банки.Ру» Эряния Бочкина.

По ее словам, любой банковский продукт, который предназначен для расчетов, платежей, а также операций со средствами априори дает возможность списывать деньги со счета.

Как подчеркнула Бочкина, есть некоторые инструменты, усложняющие мошенникам задачу незаконного вывода чужих средств. Так, это может быть брокерский счет и вклад в банке, поскольку тогда необходимо иметь при себе коды и пароли для входа в инвестплатформу. Во втором же случае денежные средства досрочно без личного присутствия никто не отдаст, добавила специалист.

Ключевой гарантией неприкосновенности счета была и остается бдительность, критическое мышление и недоверчивость к звонкам незнакомцев. Настоящий сотрудник банка никогда не станет просить код из смс или рассказывать про некий «безопасный счет» для перевода средств.

Ранее стало известно, что в Москве шесть мошенников получили сроки за хищение 100 млн рублей у 100 пенсионеров. Им было назначено до семи лет лишения свободы.