12:04, 15 сентября 2025Силовые структуры

Посадивший самолет в поле российский пилот обратился с одной просьбой

Посадивший самолет в поле под Новосибирском Белов просит перенести суд в Омск
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ПОТОК AI / YouTube

Бывший пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов, обвиняемый в несанкционированной посадке самолета в поле под Новосибирском в 2023 году, обратился к суду с одной просьбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Подсудимый подал ходатайство в Барабинский районный суд Новосибирской области о переносе слушаний в Омск, где проживает большинство потерпевших и свидетелей по уголовному делу.

Решение об изменении территориальной подсудности будет принимать Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

С момента инцидента прошло два года, по делу истекает срок давности, в связи с чем пилот может ходатайствовать о прекращении своего уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам.

Следственный комитет России и Росавиация после разбирательства обстоятельств экстренной посадки, проведенной пилотом, установили в его действиях ряд серьезных ошибок, которые подвергли жизни пассажиров и членов экипажа серьезному риску.

Расследование показало, что никаких препятствий для посадки в аэропорту назначения не было, аварийная ситуация сложилась по вине самого Белова, принявшего целый ряд ошибочных решений. Так как инцидент обошелся без жертв, то летчика обвинили по самой «легкой» части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Белов отрицает свою вину, полагая, что авиакомпания пытается сделать его крайним, преследуя свои интересы.

Лайнер Airbus A320 приземлился в поле в Новосибирской области из-за отказа гидросистемы утром 12 сентября 2023 года. На борту находился 161 человек, все остались живы.

ЖЗЛ
