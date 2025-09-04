В деле посадившего самолет на поле российского пилота появились новые данные

«Ъ»: Истекает срок давности по делу пилота Белова, посадившего самолет на поле

В мировой суд №1 Барабинского района Новосибирской области передано для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего командира экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Белова, посадившего в 2023 году самолет A320 на поле под Новосибирском. Об этом сообщает «Коммерсантъ», публикуя новые данные по делу.

С момента инцидента прошло два года, и суд должен начаться буквально перед истечением двухлетнего срока давности по вменяемой летчику статье. Уже 12 сентября подсудимый может ходатайствовать о прекращении своего уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам.

Следственный комитет России и Росавиация после разбирательства обстоятельств экстренной посадки, проведенной Беловым, установили в его действиях ряд серьезных ошибок, которые подвергли жизни пассажиров и членов экипажа серьезному риску.

Расследование показало, что никаких препятствий для посадки в аэропорту назначения не было, аварийная ситуация сложилась по вине самого Белова, принявшего целый ряд ошибочных решений. Так как инцидент обошелся без жертв, то пилота обвинили по самой «легкой» части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Белов отрицает свою вину, полагая, что авиакомпания пытается сделать его крайним, преследуя свои интересы.

Лайнер Airbus A320 приземлился в поле в Новосибирской области из-за отказа гидросистемы утром 12 сентября 2023 года. На борту находился 161 человек, все остались живы.