Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:45, 15 сентября 2025Россия

Появились подробности о состоянии найденных родителями отравившихся российских школьниц

Отравившиеся таблетками школьницы в Уфе находятся в состоянии средней тяжести
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Уфе две отравившиеся школьницы 12 и 14 лет, которых нашли родители без чувств в спальне, сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Такие подробности появились у портала Ufa1.ru от министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина.

Он отметил, что россиянок до этого доставили в реанимационное отделение. Их обнаружили взрослые и оперативно вызвали скорую помощь. Здоровью учащихся в настоящее время ничто не угрожает, разъяснил Рихнатуллин.

О произошедшем со школьницами стало известно накануне.

Еще раньше сообщалось, что в Санкт-Петербурге 14-летняя учащаяся отравилась таблетками от шизофрении. Ее удалось спасти, по факту инцидента была организована проверка.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ лишились спутниковой связи Starlink по всей линии фронта. Что произошло?

    Выявлено растение с удивительным противораковым эффектом

    Снижение ставок по кредитам в России назвали символическим

    Криминальный авторитет получил срок за стрельбу у кальянной

    Принц Гарри рассказал о посещении мемориала на Майдане

    Российский фондовый рынок упал

    Появились подробности о состоянии найденных родителями отравившихся российских школьниц

    76-летняя женщина поссорилась с соседом из-за кошки и выстрелила ему в лицо из ракетницы

    В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов

    КНДР уличили в попытке атаковать Южную Корею с помощью ИИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости