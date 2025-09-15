Появились подробности о состоянии найденных родителями отравившихся российских школьниц

Отравившиеся таблетками школьницы в Уфе находятся в состоянии средней тяжести

В Уфе две отравившиеся школьницы 12 и 14 лет, которых нашли родители без чувств в спальне, сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Такие подробности появились у портала Ufa1.ru от министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина.

Он отметил, что россиянок до этого доставили в реанимационное отделение. Их обнаружили взрослые и оперативно вызвали скорую помощь. Здоровью учащихся в настоящее время ничто не угрожает, разъяснил Рихнатуллин.

О произошедшем со школьницами стало известно накануне.

Еще раньше сообщалось, что в Санкт-Петербурге 14-летняя учащаяся отравилась таблетками от шизофрении. Ее удалось спасти, по факту инцидента была организована проверка.