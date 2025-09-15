Россия
09:21, 15 сентября 2025

В России родители зашли в спальню и нашли дочерей без чувств

В Уфе родители зашли в спальню и нашли дочерей без чувств, девочки отравились
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Уфе родители зашли в спальню и нашли двух дочерей без чувств, девочки отравились таблетками. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По данным российского издания, все произошло накануне вечером. Пострадавшим школьницам 12 и 14 лет.

Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Обеих поместили в реанимационное отделение.

Какие события предшествовали отравлению несовершеннолетних, Mash Batash не раскрыл.

До этого сообщалось, что в Москве госпитализировали шестиклассницу, которая выпила 20 таблеток слабительного.

Предположительно, 13-летняя девочка наткнулась в сети на комментарии о том, что при помощи данного препарата можно значительно похудеть.

Еще раньше в Санкт-Петербурге 14-летняя учащаяся отравилась таблетками от шизофрении.

