Премьер Грузии заявил о дружбе с Украиной

20:35, 15 сентября 2025

Кобахидзе: Грузия продолжает одностороннюю дружбу с Украиной
Александр Курбатов

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти Грузии сохраняют режим односторонней дружбы с Украиной. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Мы остаемся в режиме односторонней дружбы с властями Украины, исходя из ситуации, сложившейся в дружеской нам стране», — сказал он.

Политик добавил, что сожалеет о грубом отношении Киева к Тбилиси после заявлений украинских чиновников о необходимости открытия второго фронта против России на границе Грузии.

Ранее в Грузии задержали двух украинцев, у которых нашли 2,4 килограмма гексогена. Впоследствии стало известно, что они получили взрывчатку от Службы безопасности Украины.

