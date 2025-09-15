Прокуратура заинтересовалась приземлением воздушного шара около жилых домов в Подмосковье

Прокуратура начала проверку по факту приземления воздушного шара в Дмитрове

Прокуратура начала проверку по факту приземления воздушного шара в Дмитрове. Об этом «Ленте.ру» рассказали в московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

После нее будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Предварительно удалось выяснить, что вечером 14 сентября воздушный шар центра «Подари небо» совершал тренировочный полет от села Батюшково до села Теряево Московской области. На летательном аппарате было четыре человека. Из-за изменения погодных условий он приземлился в подмосковном Дмитрове.

14 сентября в московском аэропорту у самолета при взлете загорелся двигатель.