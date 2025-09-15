Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:33, 15 сентября 2025Силовые структуры

Прокуратура заинтересовалась приземлением воздушного шара около жилых домов в Подмосковье

Прокуратура начала проверку по факту приземления воздушного шара в Дмитрове
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Прокуратура начала проверку по факту приземления воздушного шара в Дмитрове. Об этом «Ленте.ру» рассказали в московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

После нее будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Предварительно удалось выяснить, что вечером 14 сентября воздушный шар центра «Подари небо» совершал тренировочный полет от села Батюшково до села Теряево Московской области. На летательном аппарате было четыре человека. Из-за изменения погодных условий он приземлился в подмосковном Дмитрове.

14 сентября в московском аэропорту у самолета при взлете загорелся двигатель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

    Россиян предостерегли от запивания лекарств чаем или молоком

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

    Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиян научили правильно просить деньги

    Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

    Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

    Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за провалов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости