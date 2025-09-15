Экономика
19:33, 15 сентября 2025Экономика

Путин провел совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам
Вячеслав Агапов

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи с членами кабинета министров президенту представили наработки правительства в рамках бюджетного процесса. Также в планах намечалось обсуждение вопросов исполнения социальных обязательств, финансирования национальных проектов, обеспечения безопасности России.

«Подчеркну, бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны», — пояснил президент.

В ходе встречи Путин поставил членам правительства задачу не допустить переохлаждения экономики РФ. Правительство должно принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией и укреплению макроэкономической стабильности. «Необходимо пройти по такому острому лезвию и макроэкономическую политику не подорвать и экономику не переохладить, не заморозить», — пояснил он.

Также глава государства поинтересовался, достаточно ли наблюдающегося в стране роста ВВП или же стране нужны «какие-то другие меры и более высокие темпы». По данным Минэкономразвития, экономика выросла в июле в годовом выражении на 0,4 процента, а по итогам семи месяцев показатель ВВП прибавил 1,1 процента.

    Все новости