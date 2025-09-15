Ценности
Раскрыт тайный смысл наряда Кейт Миддлтон на годовщине смерти королевы Елизаветы

Принцесса Кейт Миддлтон надела серый костюм в знак уважения к королеве Елизавете
Екатерина Ештокина

Фото: Alastair Grant - WPA Pool / Getty Images

Журналисты Daily Mail раскрыли тайный смысл наряда принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на третьей годовщине смерти королевы Елизаветы. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Эксперты обратили внимание на внешний вид 43-летней знаменитости, которая пришла почтить память королевы и надела в знак уважения клетчатый комплект, состоящий из юбки и блузы. Для данного случая Миддлтон выбрала костюм в традиционных траурных тонах — черном и белом. Помимо этого, образ включал серый цвет, символизирующий, по словам специалистов, почет и признание.

Также в наряде супруги принца Уэльского Уильяма заметили деталь фиолетового оттенка, которая ассоциируется с горем и исцелением.

В апреле был раскрыт тайный смысл наряда британской королевы на церковной службе. 77-летняя Камилла появлялась в церкви в голубом платье-пальто с вышивкой и шляпе бренда Philip Treacy того же цвета.

.
