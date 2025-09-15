Раскрыты многомиллионные заработки группы «Тату» после воссоединения

SHOT: Группа «Тату» получит около 30 млн рублей от концерта в Москве

Первый за долгие годы столичный концерт российской группы «Тату» обернется многомиллионными гонорарами для солисток Юлии Волковой и Елены Катиной. Об этом сообщает Telegram-канад SHOT.

По его данным, вернувшийся на большую сцену коллектив заработает около 30 миллионов рублей. Уточняется, что на данный момент зрители раскупили более половины билетов.

Артистки могут заработать за шоу в Москве около 15 миллионов рублей, пишет SHOT. Остальная часть денег с продажи билетов должна уйти организаторам — они должны покрыть аренду площадки, работу звукорежиссеров и технического персонала.

Ранее группа «Тату» заявила, что уже готовится к мировому гастрольному туру. Кроме того, скандально известный отечественный коллектив анонсировал релиз новых песен.

«Тату» начали свою историю в 1999 году, а ушли с большой сцены в 2011-м. После распада девушки собирались ради выступления на корпоративах и в рамках музыкальных фестивалей. Кульминационной точкой в их карьере можно назвать участие в конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где дуэт занял третье место.