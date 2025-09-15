Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:12, 15 сентября 2025Экономика

Россиян научили правильно просить деньги

Эксперт Чернова: При просьбе о повышении зарплаты важно просчитать последствия
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Работникам, которые собираются просить о повышении зарплаты, стоит подготовиться к разговору с начальством. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт консалтинговой компании «РР Консалт» Анастасия Чернова.

«Прежде чем говорить с руководителем о повышении, важно честно ответить себе на вопрос: готовы ли вы ко всем последствиям такого решения», — предупредила эксперт. Она уточнила, что не все задумываются о том, что увеличение зарплаты влечет за собой и страх, что вырастет ответственность и увеличится рабочая нагрузка. Не менее важно подготовить аргументы. Недостаточно сказать, что у вас стало больше задач. Нужно продемонстрировать, как ваша работа повлияла на результаты компании, показать конкретные достижения и цифры.

Официальная статистика говорит о том, что почти половине граждан хватает денег на жизнь. Недавние результаты опроса ВЦИОМ показали, что 49 процентов граждан оценивают свое финансовое положение как приемлемое. Почти каждому пятому (18 процентам) россиянину «вполне хватает» денег на удовлетворение повседневных потребностей. Еще 31 процент респондентов отметили, что средств на жизнь им «скорее хватает».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

    Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиян научили правильно просить деньги

    Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

    Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

    В российском регионе дрон ВСУ ударил по «Газели» с людьми

    Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за провалов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости