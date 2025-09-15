Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

RT: Средняя стоимость путешествия в Китай на неделю составит 188 тысяч рублей

Среднюю стоимость тура на неделю в Китай после вступления в силу безвизового режима россиянам в беседе с RT назвал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Так, по его словам, в начале сентября средний чек тура в Пекин был в районе 165 тысяч рублей, а в Шанхай — 149 тысяч. Общий средний чек для путешествия в целом по стране за период с 1 по 8 сентября составил более 188 тысяч рублей.

Теперь, после запуска безвизового режима, российские туристы начали присматриваться и к другим направлениям внутри Китая. При этом специалист считает, что лидером по посещаемости окажется Хайнань.

Ранее попавшие в Китай по безвизу россияне рассказали, какие требования пограничные службы предъявили при въезде в страну. Россияне могут приезжать в страну без визы с понедельника, 15 сентября.