17:47, 15 сентября 2025Экономика

Россиянам рассказали о возможности бесплатно говорить по телефону

Депутат Чаплин: Части россиян могут компенсировать плату за домашний телефон
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: file404 / Shutterstock / Fotodom

Часть россиян имеет право бесплатно говорить по домашнему телефону. О возможности компенсировать плату за стационарное средство связи рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, пишет RT.

Претендуют на такую льготу ветераны труда, ветераны военной службы, награжденные медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также предпенсионеры, соответствующие определенным критериям. Главный из них — быть зарегистрированным в регионе, где предоставляют компенсацию, и владеть помещением, где установлен телефон.

По словам Чаплина, плату за стационарный телефон сейчас компенсируют не только в Москве и Петербурге, но и во многих других субъектах России. «Например, как следует из практики, такая компенсация успешно реализуется в Московской области. Только за 2024 год жители Подмосковья подали более 30 тысяч заявок на получение этой компенсации», — подчеркнул парламентарий.

Ранее россиянам рассказали о возможности списать долги за услуги ЖКХ через процедуру банкротства. Однако это юридически сложно, поэтому не каждый должник сможет воспользоваться этим основанием.

