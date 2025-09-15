Россиянин описал поездку в Горный Алтай словами «нужно готовиться к конским ценам»

Турист из Санкт-Петербурга описал поездку в Горный Алтай словами «нужно готовиться к конским ценам». Своими впечатлениями он поделился с изданием «АБН24».

Вениамин Шевцов отправился в республику на неделю и был поражен уровнем сервиса — даже туристические места не оборудованы туалетами и местами для отдыха. Отдыхающим он посоветовал готовиться к завышенным ценам в приличных кафе и ресторанах. Шевцов добавил, что хорошие гостиницы тоже стоят дорого. Жилье подешевле найти можно, однако для путешественника это риск. «Туриста может ждать маленькая комнатка с пылью, тараканами и неработающим кондиционером», — вспоминает петербуржец.

Несмотря на все минусы, Шевцову все же удалось насладиться отдыхом в Горном Алтае. Особенно ему запомнилась природа — горы, реки и сосны. По словам путешественника, его виды помогли забыть о негативных моментах.

Ранее российский турист описал цены за ночь в гостинице Суздаля фразой «Дубай Владимирской области» из-за дороговизны. Так, самый недорогой отель предлагал цену в 45 тысяч рублей за ночь.