Россиянин от скуки засунул в себя дезодорант и остался без прямой кишки

Mash: В Ленобласти мужчина засунул в себя дезодорант и остался без прямой кишки

В Ленинградской области 21-летний мужчина от скуки засунул в себя дезодорант и остался без прямой кишки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, россиянин работает дистанционно. В один из дней ему стало скучно и он решил провести эксперимент.

Житель Ленобласти засунул в себя вещь, а извлечь не смог. С баллоном внутри он проходил на протяжении трех дней.

Мужчину госпитализировали с необратимым некрозом тканей. Хирургам пришлось ампутировать пациенту прямую кишку. Теперь россиянин будет жить с калоприемником, выяснил Mash.

