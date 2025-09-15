Россия
Россиянин от скуки засунул в себя дезодорант и остался без прямой кишки

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Ленинградской области 21-летний мужчина от скуки засунул в себя дезодорант и остался без прямой кишки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, россиянин работает дистанционно. В один из дней ему стало скучно и он решил провести эксперимент.

Житель Ленобласти засунул в себя вещь, а извлечь не смог. С баллоном внутри он проходил на протяжении трех дней.

Мужчину госпитализировали с необратимым некрозом тканей. Хирургам пришлось ампутировать пациенту прямую кишку. Теперь россиянин будет жить с калоприемником, выяснил Mash.

До этого стало известно, что врачи достали огурец из жительницы Уфы после интимных практик. Девушке назначили ректороманоскопию, чтобы убедиться, что прямая кишка не повреждена.

