20:25, 15 сентября 2025Силовые структуры

Поиск школьницы помог сыщикам раскрыть дело о тройной расправе топором

Житель Новороссийска зарубил трех человек топором и сжег тела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал СУ СКР по Краснодарскому краю

В Новороссийске задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над тремя людьми, в том числе несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 сентября в полицию обратилась тетя 16-летней школьницы, сообщившая о ее пропаже. Начавшиеся поиски привели в квартиру, где проживал также пропавший знакомый заявительницы. Стены были в крови. Выяснилось, что у хозяйки жилья случился конфликт с бывшим мужем, который, вооружившись топором, учинил расправу над ней, ее знакомым и оказавшейся в гостях школьницей.

Позже мужчина скрыл следы преступления: перенес тела в гараж, избавился от топора, вещей и телефонов потерпевших, перегнал машину зарубленного им мужчины в другой район города, после чего вернулся домой и попытался замыть следы крови. На следующее утро он вывез тела в лесополосу, где закидал автомобильными покрышками и поджег, засыпав землей и ветками.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

