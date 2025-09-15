Россия
11:03, 15 сентября 2025

Россиянка на Audi сбила подростка и попала на видео

В Петербурге женщина на Audi сбила подростка, школьника госпитализировали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге женщина на Audi сбила подростка на проспекте Наставников, школьника госпитализировали в тяжелом состоянии. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как юноша пытается перебежать дорогу. В этот момент в него врезается иномарка. Несовершеннолетний от удара отлетает на несколько метров.

Как утверждает «Mash на Мойке», автолюбительница не успела среагировать на выскочившего на магистраль школьника.

До этого сообщалось, что прокурор из Санкт-Петербурга насмерть сбил 15-летнюю школьницу в Мелитополе.

Еще раньше в Чите самокатчик сбил беременную женщину на тротуаре. Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

