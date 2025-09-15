СВР России: ЕС использует протесты в Сербии для осуществления майдана в стране

Европейский союз (ЕС) использует студенческие протесты в Сербии и ведет подготовку к осуществлению «майдана» в республике. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, заявление опубликовано на официальном сайте.

«Нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом представляют собой продукт подрывной деятельности ЕС и входящих в него стран. Их целью является привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное руководство, которое лояльно Брюсселю. Стоит признать, что евроэлитам многое удается: молодежь радикализируется, переходит от мирного протеста к "революционным" методам борьбы и насилию», — отмечается в публикации.

В СВР указали на то, что элиты Евросоюза хотят использовать годовщину событий в Нови-Саде 1 ноября для того, чтобы «качнуть ситуацию в свою пользу». По данным разведки, они делают упор на «промывание мозгов» сербской молодежи и рекламу так называемого «светлого европейского будущего».

В частности, Брюссель отводит в своих планах особую роль якобы независимым СМИ. В ЕС рассчитывают, что финансирование СМИ позволит мобилизовать протестный электорат, вывести людей на улицы и завершить «сербский майдан» по сценарию, который уже многократно отрабатывался.