Российским туристам посоветовали проверять наличие долгов перед путешествиями

Задолженность в 30 тысяч рублей может стать причиной отказа в выезде за границу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Раз в месяц россиянам следует проверять наличие долгов в личном кабинете ФНС или на «Госуслугах». Такой совет туристам дала сооснователь и директор по продукту компании «Мое дело» Анастасия Моргунова, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По ее словам, даже задолженность в 30 тысяч рублей может стать причиной отказа в выезде за границу. Именно поэтому нужно перед путешествием тратить время на изучение этой темы. Кроме того, стоит вести календарь налоговых платежей и сроков отчетности, а также не игнорировать требования ФНС об оплате.

Ранее выяснилось, что россияне стали массово ездить за город летом, чтобы посмотреть на звезды. Опрос показал, что так проводить досуг предпочитают 55 процентов соотечественников.

