Российским туристам посоветовали проверять наличие долгов перед путешествиями

Задолженность в 30 тысяч рублей может стать причиной отказа в выезде за границу

Раз в месяц россиянам следует проверять наличие долгов в личном кабинете ФНС или на «Госуслугах». Такой совет туристам дала сооснователь и директор по продукту компании «Мое дело» Анастасия Моргунова, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По ее словам, даже задолженность в 30 тысяч рублей может стать причиной отказа в выезде за границу. Именно поэтому нужно перед путешествием тратить время на изучение этой темы. Кроме того, стоит вести календарь налоговых платежей и сроков отчетности, а также не игнорировать требования ФНС об оплате.

