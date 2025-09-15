Российского миллионера объявили в розыск

МВД России объявило в розыск екатеринбургского бизнесмена Горбунова

МВД России объявило в розыск бизнесмена из Екатеринбурга Александра Горбунова. Об этом свидетельствует информация из базы розыска ведомства.

Основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса.

Как выяснило издание URA.RU, речь может идти об уголовном деле о вымогательстве. В 2017 году пятерых мужчин обвинили в пытках и насилии над заключенными в ИК-2, одним из потерпевших по делу стал бывший криминальный авторитет Михаил Клок. Сообщается, что его силой заставили переписать предприятие на Горбунова.

По неофициальным данным, предприниматель-миллионер проживает в Аргентине.

