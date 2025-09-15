Силовые структуры
14:18, 15 сентября 2025Силовые структуры

Российского миллионера объявили в розыск

МВД России объявило в розыск екатеринбургского бизнесмена Горбунова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск бизнесмена из Екатеринбурга Александра Горбунова. Об этом свидетельствует информация из базы розыска ведомства.

Основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса.

Как выяснило издание URA.RU, речь может идти об уголовном деле о вымогательстве. В 2017 году пятерых мужчин обвинили в пытках и насилии над заключенными в ИК-2, одним из потерпевших по делу стал бывший криминальный авторитет Михаил Клок. Сообщается, что его силой заставили переписать предприятие на Горбунова.

По неофициальным данным, предприниматель-миллионер проживает в Аргентине.

Ранее стало известно, что на Амуре лидер банды мигрантов, откусивший оппоненту ухо, лишился гражданства.

